Brutti tempi. di Angelo Alfani –

di Angelo Alfani

Quella in foto è un pezzo delle 4 lapidi in marmo in ricordo di Giacomo Matteotti sul Lungotevere

Arnaldo da Brescia, a Roma.

Meglio quello che ne resta.

Questa notte è stata distrutta, violata, oltraggiata

da infami e ignoti – ma non ignota la loro ideologia- che

l’hanno devastata e poi lasciata sul selciato perché

tutti la vedessero. Proprio lì nel luogo in cui un

secolo fa Matteotti fu rapito da una banda di

squadristi fascisti.

Sulla lapide c’era scritta la sua frase più conosciuta:”Uccidete pure me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai!”

Uno sfregio, l’ennesimo!

Brutti tempi!