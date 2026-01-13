Scomparsa di Federica Torzullo, si indaga per omicidio: sequestrata la casa

Della 41enne non si hanno notizie dallo scorso 8 gennaio



La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo (qui l’articolo pubblicato ieri), 41 anni, di cui non si hanno notizie dall’8 gennaio. Le indagini sono partite dopo la denuncia del marito.

Oggi i carabinieri hanno effettuato rilievi nell’abitazione della donna, successivamente posta sotto sequestro. Al momento non sono state trovate tracce di Federica né elementi concreti a sostegno dell’ipotesi di omicidio, ma tutte le piste restano aperte.

fonte: ansa.it