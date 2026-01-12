Allumiere, si è dimesso il sindaco Landi

Luigi Landi ha annunciato di aver rassegnato le dimissioni da sindaco di Allumiere. La notizia, diffusa con una comunicazione breve e diretta, è arrivata in modo inaspettato. Al momento non sono state indicate le motivazioni e si attendono sviluppi sulle procedure successive.

“Senza voler responsabilizzare nessuno, negli ultimi giorni il quadro politico e amministrativo ha subito una forte evoluzione negativa. Per questo comunico di aver appena consegnato le mie dimissioni da Sindaco di Allumiere.

Ho cercato fino all’ultimo di garantire stabilità e concretezza amministrativa, lavorando per risollevare il paese dopo anni complessi. Sono stati ottenuti finanziamenti importanti, molti dei quali già avviati e altri in arrivo; è stato fatto un forte lavoro sull’immagine del paese e sono state create opportunità che rappresentano un patrimonio reale per la comunità.

Rimarrò per sempre legato a questo territorio e ad Allumiere, che mi ha accolto e gratificato. Continuerò a lavorare fino all’ultimo giorno e verificherò nei prossimi giorni se esisteranno le condizioni per poter proseguire, ma non intendo essere di ostacolo a nessuno né restare dentro logiche di potere ed equilibri politici interni che nulla hanno a che vedere con l’interesse dei cittadini.

Con senso di responsabilità faccio un passo indietro, ma resto a completa disposizione di tutti: amministratori, cittadini, associazioni e contrade.”

Lo dichiara Luigi Landi.