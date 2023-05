La Consigliera comunale e Volontaria Adele Prosperi: “Insieme continuiamo a sostenere la Ricerca Scientifica!”

Sclerosi Multipla, le Erbe Aromatiche di Aism alla Fiera dei Saperi e Sapori di Cerveteri –



“Un mondo libero dalla Sclerosi Multipla!”.

Con questo spirito i Volontari Aism di tutta Italia, scendono in Piazza con le “Erbe Aromatiche di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla”, iniziativa di raccolta fondi a sostegno delle attività di Ricerca Scientifica e assistenza al mondo di medici, ricercatori e a tutte le persone affette da Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi, nonostante i tanti progressi, ancora non ha una cura.

Volontari presenti anche in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, in occasione della seconda edizione della Fiera dei Saperi e dei Sapori del Comune di Cerveteri, che riserverà allo stand solidale di Aism uno spazio tra le esposizioni e i prodotti di agricoltori e artigiani del territorio.

A presenziare al punto di Cerveteri, aperto dalle ore 14:00 di Sabato 6 maggio, come di consueto ci sarà Adele Prosperi, Consigliera comunale e Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica, oltre che storica Volontaria dell’Associazione.

Dietro una donazione di 10euro, sarà possibile acquistare un kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate. Si va dal timo aromatizzato anche al limone, alla maggiorana, rosmarino, salvia e origano. Ce ne è per tutti i gusti. Un misto di colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire al meraviglioso gusto della solidarietà i piatti della propria cucina.

“Dopo il successo della campagna del Natale e della Gardenia, durante le quali abbiamo raccolto in totale oltre 2500 euro, siamo pronti a tornare in Piazza con questa nuova iniziativa solidale a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri – con i fondi raccolti con le Erbe Aromatiche, che come sempre al termine dell’iniziativa provvederemo a devolvere ad Aism tramite bonifico bancario e che pubblicheremo sui social e sugli organi di stampa, AISM potrà continuare a garantite le risposte di cura, di assistenza e di supporto di cui le persone affette da Sclerosi Multipla hanno bisogno”.

“Come sempre vi aspettiamo con il nostro punto solidale – prosegue Adele Prosperi – in tanti anni di attività nel territorio Cerveteri si è sempre dimostrata essere una collettività estremamente solidale, rispondendo sempre in maniera importante e generosa alle varie campagne di sensibilizzazione del territorio, permettendoci di raccogliere sempre tanti fondi da devolvere in favore della Ricerca Scientifica e garantire dunque un sostegno concreto alle persone con Sclerosi Multipla e a tutte le attività portate avanti da medici e ricercatori per trovare finalmente una cura ad una malattia che ad oggi è purtroppo ancora incurabile”.

“Con l’occasione – conclude Adele Prosperi – ci tengo a ringraziare l’organizzazione della Fiera dei Saperi e dei Sapori che con grande sensibilità e disponibilità, ha acconsentito di ospitare il nostro punto solidale all’interno della manifestazione. Vi aspettiamo in tantissimi!”.