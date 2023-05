A Ladispoli “Il bambino imperfetto: da Collodi a Rodari, insieme a Pinocchio”

Appuntamento con il libro di Loredana Simonetti lunedì 8 maggio alle 16.30 alla biblioteca comunale

“Il bambino imperfetto: da Collodi a Rodari, insieme a Pinocchio”. È questo il titolo del libro di Loredana Simonetti che sarà presentato lunedì 8 maggio alle 16.30 alla biblioteca comunale di Ladispoli.

L’autrice, già scrittrice di filastrocche, racconti e favole per bambini e da sempre appassionata della letteratura per l’infanzia, è affezionata amica della Biblioteca e da anni opera come Volontaria Nati per Leggere, sostenendo la promozione della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.

Con il saggio “Il bambino imperfetto”, edito da Il Convivio Editore e con le illustrazioni di Alberto D’Antoni, Loredana vuole darci un messaggio importante: l’imperfezione è una caratteristica di tutti noi e va comunque lasciata libera di esprimersi, attraverso la fantasia e la creatività.

Viaggiando nella letteratura per l’infanzia ci mostrerà quanto essa si sia uniformata per lungo tempo ai modelli educativi tradizionali, assoggettati ad una ricerca di perfezionismo: solo grazie al Pinocchio di Collodi, e infine a Gianni Rodari, sarà valorizzata la possibilità di sbagliare, come occasione per imparare a conoscere noi stessi.

La presentazione sarà accompagnata al piano dalle musiche di Claudia Simonetti, che suonerà brani musicali classici scelti per l’occasione, di bambini imperfetti e al tempo stesso geniali.

La partecipazione è libera e gratuita e visto l’argomento e la modalità di svolgimento è dedicato ad un pubblico di grandi e piccini.