Sciopero nazionale trasporto pubblico, venerdì 8 novembre

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato la terza azione di sciopero nazionale di 24 ore per la giornata di venerdì 8 novembre. L’agitazione è proclamata senza il rispetto delle fasce di garanzia in base alla regolamentazione che prevede tale fattispecie in caso di sciopero per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La proclamazione è ai sensi dell’articolo 16 dell’accordo nazionale del 28 febbraio 2018 come riconosciuto dalla delibera 18/95 della commissione di Garanzia del 16 marzo 2018 e nel rispetto della legge 146/90 modificata dalla legge 83/2000

A Roma l’agitazione interessa la rete Atac, comprese le linee gestite da altri operatori per conto Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

Abbiamo individuato alcuni servizi essenziali che durante lo sciopero garantiremo nelle tradizionali fasce di legge (da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20):

-una parte del servizio della metropolitana

-una parte del servizio della superficie con particolare riferimento ai collegamenti tra la periferia e le stazioni metro sulle direttrici principali e alle linee che servono i poli ospedalieri e l’aeroporto di Ciampino

Ecco i dettagli

ARTICOLAZIONE DELLO SCIOPERO

NOTTE 7/8 NOVEMBRE

–NON GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

–GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di altro esercente

GIORNATA DELL’8 NOVEMBRE

DA INIZIO SERVIZIO DIURNO ALLE ORE 8.29

garantiremo esclusivamente la linea A e B della metropolitana e 48 linee del servizio di superficie. Altri collegamenti, in caso di adesione del personale allo sciopero, non saranno effettuati. Nel dettaglio:

RETE METRO

-linea A Battistini-Anagnina: attiva nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00

-linea B Rebibbia-Laurentina: attiva nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00

-linea B1 Ionio-Laurentina: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la tratta resterà chiusa

-linea C Pantano-San Giovanni: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la linea resterà chiusa

RETE FERROTRAMVIARIA



-linea tram 3_19: attiva nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00

-linee sostitutive bus 2, 3, 5, 8, 14: attive nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00

-ferrotramvia Termini-Centocelle: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la linea resterà chiusa

RETE DI SUPERFICIE

Garantiamo 50 collegamenti: 49 linee di autobus e una linea di tram. Alcune di queste potrebbero effettuare servizio ridotto rispetto alla normale programmazione feriale. Non garantiamo tutte le altre linee non riportate nell’elenco