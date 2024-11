Tarquinia, gli studenti del San Benedetto al cinema per “Il ragazzo dai pantaloni rosa”: emozioni e opportunità per riflettere sul bullismo

Lunedì 4 novembre 2024, gli studenti dell’Istituto San Benedetto di Tarquinia delle classi terza media e primo, secondo, terzo e quarto liceo hanno partecipato a un’iniziativa significativa: la proiezione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” al Cinema Etrusco. Il film, diretto da Margherita Ferri e appena uscito nelle sale italiane, racconta la storia vera di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo e cyberbullismo omofobico che, purtroppo, si è tolto la vita nel 2012 a soli 15 anni.

Dopo le prime due ore di lezione, i ragazzi hanno raggiunto il Cinema Etrusco a piedi insieme agli insegnanti accompagnatori. Ad accoglierli, il responsabile del cinema, Claudio Storani, che ha salutato con piacere i ragazzi, ricordando il loro comportamento esemplare nelle precedenti collaborazioni e presentando le nuove iniziative del Cinema Etrusco dedicate ai più giovani. Il cinema è stato per i ragazzi un luogo non solo di visione, ma di scambio, dove hanno trovato un ambiente sicuro per affrontare temi delicati.

Durante le due ore di proiezione, gli studenti hanno seguito il film con grande attenzione e partecipazione, cogliendo i messaggi importanti contro il bullismo e il cyberbullismo. Nei giorni successivi, il tema ha continuato a essere discusso in classe, dimostrando l’impatto che la storia di Andrea ha avuto su di loro: l’iniziativa segue quella che, nelle settimane scorse, ha visti ospiti a scuola gli agenti del Commissariato di Polizia di Tarquinia e l’ANPS per degli incontri proprio sul tema del bullismo. Il comportamento rispettoso ed educato dei ragazzi ha confermato l’efficacia di iniziative come questa, che aiutano i giovani a riflettere su tematiche sociali fondamentali.