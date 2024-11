Cerveteri, convocazione del consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio

Rilevato che occorre procedere alla convocazione della riunione del Consiglio Comunale:

Preso atto della seduta deserta della conferenza capigruppo del 31/10/2024;

Visti gli arti. 13 e 14 dello Statuto Comunale:

CONVOCA

Il Consiglio Comunale per il giorno 14 Novembre 2024 alle ore 17:30 che si terrà presso la sede comunale sita in Via Rosati denominata “PALAZZO DEL GRANARONE” in sessione straordinaria di prima convocazione, assicurando la visione al pubblico in modalità streaming con collegamento a mezzo della sezione “Consiglio Comunale Online del sito web istituzionale all’indirizzo www.comune.cerveteri.rm.it

Ordine del Giorno: