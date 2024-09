Sciopero del trasporto pubblico locale: oggi a rischio bus, metro e tram

Un nuovo sciopero dei trasporti di 24 ore è stato indetto per oggi: è previsto uno stop nazionale dei lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, proclamato da Cobas Lavoro Privato, Adl, Sgb, Cub Trasporti, Usb Lavoro privato.

La richiesta dei sindacati è il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, con aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario a 35 ore settimanali a parità di salario, l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, il blocco delle privatizzazioni del servizio di trasporto pubblico locale e delle relative gare d’appalto.

A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Lo sciopero interesserà anche i bus e treni Cotral in tutta la regione. Già dalla notte tra il 19 e il 20 non sono garantiti i servizi delle linee notturne. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio. Nelle motivazioni dello sciopero anche l’opposizione a quello che Cobas Lavoro Privato e le altre sigle sindacali chiamano il “monopolio” costruito sulla “complicità” tra associazioni datoriali e sindacati confederali (Cgil, Cisl, Uil Ugl “e affini”, scrivono) che avrebbe prodotto contratti “al ribasso”.