ASL Roma 4: chiuso per cambio gestione il punto di ristoro dell’Ospedale Padre Pio di Bracciano

Il bar resterà chiuso dal 23 settembre al 1 ottobre

Si comunica all’utenza, che il bar in via Santa Lucia presso l’ospedale Padre Pio a Bracciano, subirà un cambio di gestione a partire dal 1° ottobre 2024. Per consentire il ripristino dei locali, il bar rimarrà chiuso da lunedì 23 settembre fino a martedì 1° ottobre. Ci scusiamo per gli eventuali disagi.

Si rammenta che all’interno della struttura ospedaliera, sono a disposizione dei punti ristoro con cibi e bevande calde e fredde.

Lo comunica l’azienda sanitaria locale.