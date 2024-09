Mister Fara. “Girone tosto, non deluderemo, sarà il campo a dire dove possiamo arrivare”

Borgo San Martino nel girone insieme a DM 84 ed Etrurians –

Sarà il girone C ad ospitare il Borgo San Martino che come da tradizione è stato messo insieme alle squadre del comprensorio. Ci saranno i derbies con Etrurians e DM 84, oltre alla classiche sfide con Santa Marinella, Cesano, Campagnano, Altetico Monterano etc. Un girone, che a dire di molti, presenta un nutrito numero di squadre attrezzate per vincere il campionato. “Un raggruppamento tosto, come sapevamo – dice mister Fara -. Compaiono squadre molto organizzate, attrezzate per giocarsi la Promozione. Noi – dice l’allenatore -, partiamo per puntare alla salvezza, chiaramente si vuole fare qualcosa di più, lasciamo che sia il campo a dirlo”.