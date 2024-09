Santa Marinella, domani una tavola rotonda sui temi dei diritti delle donne e sul giornalismo declinato al femminile –

Sabato mattina alle ore 11:00 presso la Casina Trincia si svolgerà una tavola rotonda sui temi dei diritti delle donne e sul giornalismo declinato al femminile.

Ad organizzare l’incontro, che segna il termine del progetto “il Circolo di Olga Ossani” è l’Associazione Crasform con il patrocinio del Comune di Santa Marinella e il contributo della Regione Lazio.

“La mostra sulla giornalista Olga Ossani, inaugurata la scorsa primavera, ha attirato molti visitatori incuriositi dalla storia dell’intellettuale che animò la vita culturale della nostra città agli inizi del Novecento- ha affermato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia– Questo progetto, curato dall’associazione Crasform, ha quindi offerto la possibilità a cittadini e turisti di conoscere i grandi protagonisti della letteratura dello scorso secolo che frequentavano la casa estiva di Ossani.

Ringraziamo quindi l’associazione per aver proposto questa iniziativa, che sabato si concluderà con un’interessantissima conferenza che invitiamo a seguire con partecipata attenzione”, ha concluso l’assessore Vinaccia.

Saranno presenti alla tavola rotonda Alberta De Simone, più volte deputata della Repubblica e protagonista di molte battaglie in Parlamento per i diritti delle donne, e le giornaliste Silvia Garambois ed Elisa Di Salvatore animatrici dell’Associazione Giulia che si batte per linguaggio privo di stereotipi e per la pari opportunità nei luoghi di lavoro. Verranno affrontati i temi che le intellettuali del Circolo di Olga Ossani cominciarono a proporre oltre un secolo fa.

“Come consigliera delegata alle pari opportunità non posso che supportare le iniziative che mettono al centro della discussione le donne. Dobbiamo costruire una società più inclusiva dove le donne abbiano il giusto spazio e possano muoversi senza barriere che ostacolino la loro realizzazione”, ha dichiarato la consigliera Paola Fratarcangeli.

La mattinata, alla quale la cittadinanza è invitata a partecipare, si aprirà con una presentazione della Presidente dell’Associazione Crasform dott.ssa Stefania Fadda a cui seguirà un breve inquadramento storico della professoressa Giovanna Caratelli a cui seguiranno gli interventi delle relatrici per illustrare i temi della tavola rotonda. “Siamo molto soddisfatte di come si è svolto il progetto, grazie anche alla collaborazione dell’Assessore alla Cultura Gino Vinaccia e della Biblioteca Civica. Abbiamo replicato la presentazione ben quattro volte, sempre con grande interesse di pubblico, e abbiamo incontrato le studentesse e gli studenti del Liceo Galilei e dei corsi per gli adulti dello Stendhal. Sabato questa ultima iniziativa che sarà una riflessione più ampia sui temi dei diritti così cari alle intellettuali, giornaliste, scrittrici che animarono la cittadina di Santa Marinella ai primi del Novecento”.

Il progetto si conclude dunque il 21 settembre ma l’Associazione donerà al Comune di Santa Marinella i 10 pannelli della mostra il sito www.ilcircolodiolgaossani.it resterà attivo per quanti vorranno ancora approfondire gli argomenti proposti.