Scioglimento Forza Nuova: via libera del Parlamento alla mozione

Dopo il Senato via libera ieri anche da parte della Camera alla mozione di Pd, M5S, Leu e Italia Viva sullo scioglimento di Forza Nuova. Il testo era stato presentato dopo l’assalto alla sede della Cgil a Roma. La mozione è passata con 225 voti favorevoli, 198 astenuti (cioè il centrodestra, come già avvenuto in Senato) e un voto contrario. Via libera anche alla mozione del centrodestra che impegna il governo a “contrastare tutte le realtà eversive”.

La mozione del centrosinistra

Il testo presentato dal centrosinistra impegna il governo “a valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione fascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana”.

La mozione del centrodestra

La mozione presentata dal centrodestra, approvata dall’emiciclo con 193 voti a favore, 224 astenuti e 3 contrari, impegna invece l’esecutivo “a valutare le modalità per attuare ogni misura per contrastare tutte – nessuna esclusa – le realtà eversive che intendano perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale e, di conseguenza, che rappresentano un concreto pericolo per l’impianto democratico e a valutare le modalità per dare seguito, per quanto di competenza e secondo legge, alle verifiche e agli accertamenti della magistratura in ordine agli episodi del 9 ottobre 2021”. Bocciato in parte solo il testo di Alternativa c’è, di cui è stato approvato solo un passaggio del dispositivo.

Per Emanuele Fiano (Pd), “è la prima volta di una condanna unanime e di una richiesta di scioglimento anche dai banchi di Fratelli d’Italia, è un risultato importante, che non guarda al passato ma al futuro di un paese normale, dove insieme le forze politiche rigettano ogni nostalgia fascista e ogni violenza politica. È un grande risultato”.