Provvedimento adottato dai gestori della sala dal 6 luglio fino a data da definire. Una situazione generata dal post emergenza Covid-19

Scarsa partecipazione, chiude il Cinema Moderno di Cerveteri – Un coraggio non premiato nel giusto modo, una brutta notizia per tutto il territorio che faticosamente tornava ora a muoversi verso una situazione simile a quella normalità vissuta prima dell’arrivo dell’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Causa la scarsa affluenza di spettatori e l’incertezza sul futuro di altre proiezioni, generata dalla situazione venutasi a creare nel periodo post emergenza Covid-19, il “Cinema Moderno” di Cerveteri, dopo la riapertura successiva al lockdown, chiude di nuovo i battenti da lunedì 6 luglio fino a data da definire.

Infatti, come meglio specificato nel post riportato sul proprio profilo social dal cinema, per la visione del film “Un figlio di nome Erasmus”, in programma da mercoledì 1 a mercoledì 8 luglio, in 5 giorni di attività la sala ha fatto registrare la presenza di soli 8 spettatori.

Contattati dalla nostra redazione, i gestori del cinema di Cerveteri oltre a rimarcare quanto già affermato nelle comunicazioni via social, pur tenendo a ribadire il sostegno dimostrato dall’Amministrazione comunale del Sindaco Alessio Pascucci alla riapertura, hanno lamentato una scarsa attenzione nel settore del cinema da parte delle istituzioni facenti capo al Governo ed hanno sottolineato che il provvedimento da loro adottato è una situazione ripetuta contemporaneamente anche in altre parti d’Italia.

Secondo gli stessi gestori molto può essere fatto per tenere in vita il cinema e favorire comunque la partecipazione durante questo delicato contesto, come ad esempio la possibilità da parte di registi ed attori di adottare ognuno un cinema programmando periodicamente degli incontri sul luogo, con gli spettatori, di sicuro grande interesse.

Guardando sempre però nella direzione dell’ottimismo, insieme con l’Amministrazione Pascucci i gestori hanno comunicato l’intenzione di portare avanti un progetto per l’utilizzazione della sala del Cinema Moderno per la costituzione di corsi di sceneggiatura per studenti.