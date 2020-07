Condividi Pin 6 Condivisioni

Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ricorda Ennio Morricone

Non potevano mancare le parole del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli per descrivere la scomparsa di Ennio Morricone. Riportate nel proprio profilo social, accompagnate da un bellissimo video, sono parole semplici ma giuste per descrivere l’immensità dell’artista. Queste le sue dichiarazioni: “Addio Ennio Morricone. Artista sublime. Maestro di emozioni.”