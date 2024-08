Sasso, cittadini senza acqua, Paolacci: “Problema enorme, il comune per primo si attivi per trovare una soluzione”

A Sasso, frazione collinare di Cerveteri, l’acqua dai rubinetti continua ad uscire a singhiozzo. Le segnalazioni dei cittadini partono dal 21 di giugno, l’acqua arriva di notte e con il contagocce. Del caso se ne sta occupando il consigliere comunale Gianluca Paolacci: “C’è un problema grande da risolvere. La pressione dell’acqua manca dall’inizio dell’estate. Ora per carità, piove meno quindi non ci sono più risorse idriche, questo è vero, ma è pur vero che nel 2024 i problemi andrebbero analizzati quando si palesano e andrebbe trovata la soluzione affinché questo non si verifichi più. La mancanza di programmazione purtroppo invece fa scattare l’allarme solo nel momento i cui si manifesta il problema. Nelle frazione delle Due Casette a Marina di Cerveteri, Campo di Mare ma soprattutto al Sasso e a Pian della Carlotta la situazione è davvero critica. Provate ad immaginare di arrivare a casa dopo una giornata di lavoro e non poter fare la doccia perché non c’è acqua. Sarebbe insopportabile per chiunque. Ho provato a sentire l ACEA, che devo dire sono sempre molto disponibili e veloci a cercare la risoluzione del problema, ma anche loro si trovano a dover combattere problemi troppo grandi. Allora bisogna fare, (non quando si è manifestato il problema), preventivamente incontri, tavoli di lavoro congiunti, analizzare la situazione individuare i punti critici e pianificare strategie per far sì che questo tipo di problema non si manifesti più. Se c’è da fare altri pozzi si facciano. Se c’è da aumentare la portata di alcune condotte si aumentino, se c’è da essere più severi e rigidi su chi usa l’acqua potabile per irrigare o lavare l’auto lo si faccia. Il cittadino non può continuare a pagare colpe che non ha. L’amministrazione ha il dovere di trovare le soluzioni perché la vita dei cittadini nel quotidiano sia migliore. E allora si attivi a cercare una soluzione risolutiva del problema”