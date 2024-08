Arrestati due uomini di 35 e 18 anni, per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito

Roma. La Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 18 e 35 anni poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso ed indebito utilizzo di carte di credito.

Nei giorni scorsi, i poliziotti del IX Distretto “Esposizione” durante i consueti servizi specifici volti alla prevenzione e repressione di furti hanno messo in atto un controllo specifico nei parcheggi antistanti i centri commerciali. Nei fatti, durante un servizio di osservazione in Via Laurentina, gli operatori hanno notato, nei pressi di un centro commerciale, un’autovettura con targa straniera con a bordo tre persone, viaggiare ad un’elevata velocità. I tre uomini, dopo essersi diretti nei parcheggi sotterranei del centro commerciale, si sono recati a piedi all’interno dello stesso. Gli agenti hanno, pertanto, seguito i tre uomini al primo piano del centro commerciale dove due di loro sono entrati in una gioielleria e il terzo, fungendo da palo, è rimasto all’esterno. Gli operatori, fingendosi acquirenti, sono entrati anch’essi all’interno e hanno notato i due uomini acquistare una collana in oro, pagandola con una carta di credito riposta nella tasca dei pantaloni di uno di loro. Subito dopo, i due uomini hanno cercato di acquistare un’altra collana in oro ma, al momento del pagamento, la transazione non è andata a buon fine. A questo punto i due sono usciti dalla gioielleria e, ricongiuntisi con il terzo, si sono diretti in un negozio di articoli sportivi dove, dopo aver acquistato tre paia di scarpe, uno dei due malfattori ha occultato la carta di credito all’interno dei suoi slip.

Nell’immediatezza, i poliziotti hanno bloccato due dei tre uomini, mentre il terzo riusciva a dileguarsi facendo perdere le sue tracce. Effettuato il controllo sui 2 soggetti sono stati rinvenuti, oltre alla carta di credito utilizzata per gli acquisti, anche gli scontrini delle transazioni effettuate dal valore complessivo di 1075 euro. Successivamente è stata estesa la perquisizione al veicolo, precedentemente lasciato nei parcheggi sotterranei, dove al suo interno sono stati trovati 7 zaini contenenti alcuni effetti personali, un cellulare e dei documenti tramite i quali è stato possibile rintracciare i legittimi proprietari, ai quali sono stati restituiti. I due uomini, rispettivamente di 18 e 35 anni, sono stati, quindi, arrestati poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso ed indebito utilizzo di carte di credito. Continuano invece le ricerche del terzo complice.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.