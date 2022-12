Santa Severa, una giornata da supereroi

Torna, domenica 11 dicembre, al Castello di Santa Severa, in occasione della “Giornata nazionale del Socio ENPA”, il mercatino micio solidale degli Aristogatti

Mentre infuria la guerra alle porte di casa e per molti di noi è sempre più difficile decidere se riscaldare l’appartamento o fare la spesa, è davvero oneroso chiedere un impegno per aiutare i nostri amici a quattro zampe, che sempre più numerosi aspettano un piccolo gesto d’amore. L’inverno e il freddo sono arrivati e oltre al cibo servono cure, coperte, caldi ripari e cure veterinarie. Proprio per questo anche la Colonia felina degli Aristogatti – oggi sezione locale ENPA – ha deciso di partecipare con il suo mercatino micio solidale alla “Giornata nazionale del Socio”, un nuovo evento nazionale – afferma lo storico Ente fondato dall’Eroe dei Due Mondi – dedicato ai soci che sostengono i nostri piccoli protetti e le nostre grandi battaglie. I Soci ENPA hanno l’anima del Supereroe, non hanno bisogno di muscoli e mantelli volanti per aiutare gli indifesi ma la loro grande forza è l’amore per chi è senza voce, prosegue l’Ente che li protegge dal 1871.

Da quest’anno essere Socio, oltre ad essere motivo di orgoglio, è anche vantaggioso perché sottoscrivendo o rinnovando la tessera 2023 si riceverà via mail un carnet di sconti riservati di alcune grandi aziende che hanno deciso di affiancare il lavoro dell’Ente Protezione Animali. Non si tratta soltanto di cibo per animali o di prodotti per la casa ma anche di uno sconto del 10% per soggiorni con pernottamento e prima colazione nei 180 Hotel Best Western in Italia. È possibile prenotare subito, con il codice sconto, un soggiorno contattando il Numero Verde 800 177850, oppure online sul sito bestwestern.it. I volontari della Colonia felina del Castello di Santa Severa da anni, tutti i giorni, combattono la loro piccola battaglia per sottrarre a un infelice destino i loro amici pelosi, spesso gettati come immondizia. “Pescando” anche un semplice oggetto nel mercatino, ospitato come di consueto, nel Castello di Santa Severa, dove vive la Colonia da sempre, quest’anno nel “Villaggio di Babbo Natale”, non solo potrete fare agli amici un simpatico regalo per le feste a poco prezzo, ma aiuterete anche i gatti della Colonia. E naturalmente, chi vuole spendere di più, potrà rinnovare o sottoscrivere la tessera del nuovo anno.