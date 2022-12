Bambini in Biblioteca a Cerveteri: ogni giorno un libro in regalo

Iniziativa valida da venerdì 9 dicembre fino a venerdì 23 dicembre

“Per un Natale più bello, corri in Biblioteca!”, questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri insieme alla Biblioteca Comunale Nilde Iotti.

“Con la Biblioteca Comunale Nilde Iotti, che ringrazio per le tantissime e originali idee che sempre propone per favorire la lettura, abbiamo pensato di fare un regalo speciale ai bambini e alle bambine della nostra Città in vista del Natale – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – a partire da venerdì 9 dicembre fino a venerdì 23 dicembre, ogni giorno, al primo bambino o bambina che si recherà presso la Biblioteca comunale per noleggiare un libro ne verrà regalato un altro completamente nuovo. Un modo per farli avvicinare con maggiore entusiasmo al meraviglioso mondo della lettura e dei libri”.

Bambini in Biblioteca a Cerveteri

“I nuovi libri – prosegue la Battafarano – sono stati acquistati, dopo accurata scelta, dalla nostra Biblioteca Comunale, che ha saputo cogliere nel migliore dei modi un contributo della Regione Lazio per l’arricchimento del patrimonio librario. Già sono tanti i bambini che quotidianamente fanno visita alla nostra Biblioteca, per prendere in presto i libri più svariati, da quelli per la scuola a quelli per una semplice e sana lettura. Il nostro auspicio è che questa iniziativa possa farli avvicinare e appassionare ancora di più al mondo dei libri”.

“Con l’occasione – conclude il Vicesindaco Federica Battafarano – ringrazio Elena Polzelli, Daniele Renda e Gea Copponi, funzionari della nostra Biblioteca, che sempre lavorano con grande abnegazione per la crescita della Biblioteca”