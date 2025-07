Santa Severa, sul palco del Castello la B- and wind orchestra di Santa Marinella

Music Art Management presenta la B-And Wind Orchestra

di Beatrice Pucci

Grandi attese per il debutto della B-And Wind Orchestra al Castello di Santa Severa che in soli quattro giorni ha registrato il sold out con l’innovativo progetto artistico, ideato da Felice Napolitano. La Società Music & Art Management produce la B-AND WIND ORCHESTRA, nata a Santa Marinella, il Patrizio Destriere Quartet con il progetto “Portrai of Ennio”, Album ritrascritto in chiave Jazz dei più famosi brani del Maestro Ennio Morricone autorizzato dalla Famiglia. Nella casa di Produzione compaiono Huzy Sax dal caratteristico Baffo, pregiato saxphonista specializzato nell’intrattenimento da ballo e MÜSA DJ, di ritorno da Zuma Porto Cervo, artista internazionale con 4 album pubblicati e resi disponibili sulle piattaforme On-line.

L’orchestra si esibirà sul suggestivo palco del Castello di Santa Severa sabato 19 luglio a partire dalle ore 21. Una formazione unica nel suo genere e composta da una ricca sezione di fiati, che include sassofoni, clarinetti, trombe e tromboni, affiancata da percussioni latine, un pianoforte, un basso elettrico e una voce. Questa combinazione promette un’esperienza musicale avvolgente e dinamica.

Music & Art Management, già nota per essere tra gli organizzatori della Summer Night Disco che animerà Piazza Trieste a Santa Marinella venerdì 18 luglio alle ore 22, porta ora il suo spirito innovativo al Castello di Santa Severa con un evento che si preannuncia imperdibile. Seppur già sold out, potrà accogliere altrettanti spettatori.

“Siamo felicissimi di aver preso parte alla scaletta degli eventi estivi 2025 che si svolgeranno sul suggestivo palcoscenico del Castello di Santa Severa ed aver registrato, in soli quattro giorni dalla sua ufficialità, una presenza sold out – afferma Napolitano – In tal merito, ricordiamo che il concerto è aperto al pubblico e può ospitare altrettante persone.

A nome di coloro che hanno creduto in questo importante progetto – conclude Felice Napolitano – siamo orgogliosi di essere tra gli organizzatori dell’evento “Summer Disco Night” che, al contrario, si svolgerà a Santa Marinella in Piazza Trieste, venerdì 18 luglio, a partire dalle ore 22″.