Grande successo ai recenti Esami di Stato per gli studenti del Corso serale dell’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri

Sono ben tre infatti le corsiste che si sono diplomante con il massimo dei voti, di cui due con la Lode. A riprova dell’alto livello formativo raggiunto vi è un dato inequivocabile e cioè che il 55% dei candidati ha superato gli esami con una valutazione superiore a 80/100.

I diplomati di quest’anno hanno dato quindi ulteriore dimostrazione, se ve ne fosse stato bisogno, che con impegno, determinazione e il giusto supporto, è possibile raggiungere traguardi importanti anche in età adulta quando di norma certi stimoli vengono meno; e questo non può che essere considerato un enorme successo da tutti i punti di vista.

Molti di loro, infatti, hanno affrontato e superato ostacoli personali e professionali per riuscire a conciliare studio, famiglia e lavoro, e questo li porta ora a prepararsi a nuove sfide nel mondo del lavoro o nel proseguire gli studi avviando corsi universitari.

Gli ottimi risultati raggiunti dagli studenti testimoniano che non è mai troppo tardi per investire in se stessi e che la formazione è un’opportunità che indipendentemente dall’età qualifica mente, spirito e carattere di chi si impegna in essa.

Il corso serale dell’Istituto Enrico Mattei si sta distinguendo ormai da anni nel territorio come un esempio di successo e di rinascita per molti studenti che, nonostante le difficoltà, hanno deciso di investire nel proprio futuro, e i dati sopra esposti non possono che esserne una prova.

Negli ultimi anni sempre più persone stanno scegliendo di intraprendere un percorso di studi serale per ottenere il diploma e il successo di questi studenti dimostra che la formazione continua è un investimento prezioso e che, con la giusta motivazione, si può sempre riscrivere e migliorare il proprio percorso sia professionale che di vita

Sulla base di questo siamo sempre più convinti che il corso serale dell’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri continuerà a essere un punto di riferimento per chi desidera riprendere gli studi per costruirsi un futuro migliore.