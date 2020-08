Condividi Pin 7 Condivisioni

Dopo il riscontro positivo di Covid-19 dei giorni scorsi è stata eseguita la procedura d’emergenza

Santa Severa. Sanificato completamente lo stabilimento LYDO –

Lo stabilimento LYDO a Santa Severa è stato sanificato d’urgenza oggi stesso, dopo che il gestore nei giorni scorsi lo aveva volontariamente chiuso per un caso positivo di Covid-19.

Il titolare, oltre alla chiusura per far svolgere la sanificazione, aveva anche richiesto i tamponi per tutto lo staff dopo la notizia di un positivo al covid19 di rientro dalla Sardegna.

La procedura completa di sanificazione è stata eseguita in tutti i locali interni e gli ambienti esterni, compresi lettini, sedie e gli altri oggetti presenti.