Il ladro ha aperto la saracinesca dopo aver divelto il palo da un vicino stallo per disabili

Ostia. Scassina un parrucchiere con un palo di un cartello stradale

Uno strumento decisamente improprio quello usato da un pregiudicato romano già noto alle Forze dell’Ordine la notte scorsa per scassinare un negozio ad Ostia.

M.A., 35 anni, non ha esitato a sradicare il palo di un cartello stradale usato per segnalare un pusto auto per disabili e ad usarlo come piede di porco per divellere l’ingresso di un parrucchiere per uomo.

Sfortunatamente per lui è stato colto sul fatto da una volante della Polizia di Stato che lo ha subito tratto in arresto.

La segnalazione del “furto in atto” è giunta al 112 NUE ed in pochi istanti è arrivata sul posto una pattuglia del commissariato di zona, diretto da Eugenio Ferraro; i poliziotti hanno trovato la saracinesca semi-alzata ed il ladro ancora dentro al negozio.

Il 35enne, anche se a fatica, ha seguito le indicazioni che gli venivano impartite degli agenti ed è uscito dal locale ma, una volta fuori, ha tentato un’inutile fuga.

Il ragazzo aveva portato con se un trolley dove aveva già stipato gel, profumi, fon, piastre, forbici e rasoi.

Con l’aiuto di altri equipaggi della Polizia di Stato M.A. è stato accompagnato in commissariato dove è stato arrestato per furto aggravato e danneggiamento ai Beni dello Stato.

Il locale è stato riaffidato al titolare.