Il Sindaco: ”L’obiettivo di questa amministrazione sarà quello di riqualificare tutto il tratto fino a Via Cartagine per realizzare un camminamento sicuro”

Santa Severa, nuovo look per il lungomare Pyrgi

Inaugurata questa mattina simbolicamente una tratta del lungomare Pyrgi dopo il restyling alla viabilità ad opera di Acea che nel ripristinare il manto stradale a seguito dell’importante lavoro svolto sul collettore principale ha anche premurosamente accettato l’invito del Sindaco di sistemare con nuova bitumazione l’asfalto tra Via Cneo Domizio e l’Hotel Santa Severa, realizzando, nel contempo anche tutta la segnaletica.

Tidei: l’obiettivo di questa amministrazione sarà quello di riqualificare tutto il tratto del Lungomare Pyrgi fino a Via Cartagine per realizzare un camminamento sicuro soprattutto per chi percorre il lungomare con la bicicletta, eliminando buche e avvallamenti sul manto stradale. Ringrazio Acea per l’impegno e per aver mantenuto questa promessa con il Comune di Santa Marinella. Oggi abbiamo un bellissimo lungomare, con parcheggi a norma e area sosta per diversamente abili ben segnalate.

Presenti i consiglieri Roberto Angeletti, Patrizia Befani e l’ass. Roberta Gaetani.