Condividi Pin 2 Condivisioni

Appuntamento per domani alle ore 17:30 sulla pagina Facebook del consigliere regionale Pd

Lazio, Califano: ”Fase 2, linee guida sulla riapertura”

“Si va verso una graduale riapertura dell’Italia. Ma quali saranno le regole da seguire? Come torneremo alla normalità? Quale sarà il futuro per le tante aziende e piccole imprese italiane? E il turismo? Torneremo a viaggiare? E come?

Interrogativi che saranno al centro del confronto moderato dal consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano che domani (sabato) alle 17.30 sulla sua pagina Facebook ospiterà, in diretta, Pier Paolo Baretta (Sottosegretario all’Economia), Bruno Astorre (Segretario Commissione Lavori Pubblici Senato della Repubblica), Daniele Leodori (Vicepresidente della Regione Lazio), Alessandra Sartore (Assessore al Bilancio della Regione Lazio), Riccardo Varone (Presidente Anci Lazio) e molti sindaci della Provincia di Roma”.