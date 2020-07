Condividi Pin 88 Condivisioni

Il tratto di spiaggia libera attrezzata torna a disposizione dei bagnanti

Santa Severa, domani riapre il Varco 54 per le sabbie nere

Da domani torna attivo il Varco 54, il pregiato tratto di costa, meta di tanti visitatori dà il via alla stagione balneare.

Le sabbie nere alle spalle del Castello di Santa Severa sabato, 11 luglio, riapriranno i cancelli permettendo ai bagnanti di tornare a trascorrere la loro piacevole giornata di mare.

Una bella notizia per chi ama la spiaggia libera soprattutto per chi in tempi di covid, si è trovato costretto a raggiungere i pochi tratti liberi a disposizione sul territorio, per poi dovervi rinunciare a causa dell’affluenza di bagnanti.

Il varco 54 quindi domani abbraccerà l’estate 2020 con la sua spiaggia libera attrezzata. Lungo il tratto sarà inoltre anche allestita il Bau Beach, un’area dedicata agli amici a quattro zampe.

di Beatrice Pucci