Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri

Santa Severa, auto in fiamme vicino alla stazione

Momenti di apprensione nella serata di ieri a Santa Severa, dove un’auto ha preso fuoco in via della Stazione, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

L’intervento è scattato intorno alle 22:30. Sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco di Cerveteri, che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento della vettura interessata dalle fiamme.

Santa Severa, auto in fiamme vicino alla stazione: evitato il coinvolgimento di una palazzina

Grazie alla tempestività dell’intervento, il rogo è stato circoscritto ed è stato evitato il coinvolgimento della palazzina adiacente.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Non si registrano feriti.