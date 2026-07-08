Rotary Club Ladispoli Alsyum, Francesca Lazzeri è la nuova presidente: “Insieme per creare un impatto duraturo”

Passaggio della campana al Rotary Club Ladispoli Alsyum. Con la tradizionale cerimonia si è concluso il mandato della presidente Marika Paris ed è iniziato ufficialmente quello di Francesca Lazzeri, che guiderà il sodalizio per l’anno rotariano 2026-2027.

Nel suo primo intervento da presidente, Francesca Lazzeri ha rivolto un sentito ringraziamento alla presidente uscente e a tutto il direttivo per il lavoro svolto fin dalla nascita del club.

«Alla presidente Marika Paris va il ringraziamento di tutti i soci del nostro club per averci coinvolto e per essersi impegnata in prima persona per la nascita del club stesso. Come da tradizione, le cariche sono a rotazione e quindi sono onorata per l’incarico ricevuto», ha dichiarato Lazzeri.

Rotary Club Ladispoli Alsyum, Francesca Lazzeri è la nuova presidente

La nuova presidente ha quindi illustrato le linee guida del mandato, spiegando che, insieme al vice presidente Valerio Pagliuca e ai soci, porterà avanti i progetti già avviati, tra cui il sostegno all’oratorio di San Giovanni Battista di Ladispoli e la realizzazione della biblioteca nel carcere di Civitavecchia, affiancandoli a nuove iniziative di servizio a favore del territorio.

Lazzeri ha inoltre ringraziato il vice presidente uscente Roberto Mazzocchi e tutti i componenti del direttivo, sottolineando il valore del lavoro di squadra e della continuità nell’azione del club.

Nel suo saluto, la presidente ha infine richiamato il messaggio del Governatore Bartolomeo Bove, che accompagnerà il Rotary nell’anno 2026-2027, ispirato al tema «Creiamo un impatto duraturo».

«Ogni gesto conta. Ogni idea può diventare un’opportunità. Ogni socio può fare la differenza. La forza del Rotary nasce dalla continuità, cresce con il coraggio di innovare e si misura dall’impatto che lasciamo nelle persone e nelle comunità. Il futuro non si aspetta. Si costruisce insieme. A partire da oggi», ha concluso Lazzeri.