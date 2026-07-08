Orsini convince anche a Cervia: il giovane kartista di Ladispoli resta in corsa per la Top 5 nazionale

Il percorso di crescita di Gabriele Orsini continua a regalare segnali incoraggianti. Sul tecnico circuito Happy Valley di Cervia, il 19enne kartista di Ladispoli ha conquistato un convincente decimo posto nella tappa del Gran Premio della Serie Nazionale Rental ACI Sport, confermando i progressi che stanno caratterizzando la sua stagione d’esordio.

Il tracciato romagnolo rappresentava una sfida particolarmente impegnativa. Alla sua prima esperienza sul circuito e al debutto assoluto nella categoria dei kart 2 tempi, Orsini è riuscito ad adattarsi rapidamente alle caratteristiche della pista, mettendosi in evidenza con una guida sempre più precisa, matura e determinata. Una prestazione che gli ha consentito di confrontarsi alla pari con piloti decisamente più esperti.

Grazie ai risultati ottenuti nelle prime tappe del campionato, il giovane pilota conserva l’ottava posizione nella classifica generale, un piazzamento di grande valore per un debuttante. Le ultime due gare della stagione, in programma a settembre a Cremona e a ottobre ad Arce (Frosinone), saranno decisive per la classifica finale. L’obiettivo è proseguire la rimonta e conquistare un posto tra i primi cinque d’Italia, un traguardo che, alla luce dei continui miglioramenti mostrati in pista, appare sempre più alla sua portata.

Un ringraziamento speciale va all’Azienda Agricola Ascanio di Ladispoli, che continua a sostenere con convinzione il percorso sportivo di Gabriele Orsini, accompagnandolo in una stagione ricca di soddisfazioni e di importanti passi avanti.

Per informazioni sul campionato è possibile consultare il sito ufficiale: www.kzrchampionship.it.