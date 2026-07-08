Disinfestazione a Ladispoli, interventi nelle notti del 15 e 16 luglio: tutte le zone interessate

Nuovo intervento di disinfestazione adulticida sul territorio comunale di Ladispoli. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la società Tekneko, ha programmato due interventi nelle notti di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, dalle ore 00.00 alle 6.00, che interesseranno l’intero territorio cittadino, compresi parchi e giardini pubblici.

Il calendario prevede che nella notte del 15 luglio le operazioni vengano eseguite nelle zone del Centro, Caere Vetus e Palo Laziale. La notte successiva, il servizio si sposterà nei quartieri Cerreto, Campo Sportivo e Miami.

Disinfestazione a Ladispoli, interventi nelle notti del 15 e 16 luglio

L’iniziativa rientra nel piano di prevenzione predisposto dal Comune per contrastare la proliferazione degli insetti durante la stagione estiva e contribuire alla tutela dell’igiene pubblica.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e garantirne la massima efficacia, il Comune invita i cittadini a osservare alcune precauzioni durante gli orari del trattamento: mantenere chiuse porte e finestre ed evitare di lasciare indumenti stesi all’esterno.

L’Amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e ricorda che il rispetto di queste semplici indicazioni contribuirà al buon esito dell’intervento di disinfestazione.