Santa Marinella, venerdì sospensione idrica programmata

Previsto un servizio di autobotti in via Calabri e via Valdambrini
Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, venerdì 19 settembre, dalle ore 08:00 alle 18:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Santa Marinella.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- via Valdambrini, via Umbria, via Lazio, via A. Capotosti, via Sicilia, via Sardegna, via Calabria, via Liguria, via Toscana, via Piemonte, via Lombardia, via Elcetina, via Belvedere, via Portofino, via Spotorno, via delle Gardenie, via Ancelle della Visitazione, via Della Selciata, via dei Fiori, via Pontenuovo e vie limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- via Calabria angolo via degli Abruzzi (fronte istituto scolastico “Vignacce”)
- via Valdambrini angolo via Toscana.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.