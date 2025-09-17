Nota congiunta del Vice Sindaco e dell’Assessore all’Ambiente

Cerveteri, Ferri e Gnazi, “Calcinacci in Piazza Santa Maria atto inciviltà, cittadini alleati del Comune in lotta a degrado” – Riceviamo e pubblichiamo:

“Un gesto di inciviltà compiuto nella Piazza che è il cuore della nostra città. Il responsabile di questo atto vergognoso, per fortuna, è stato prontamente individuato grazie alle telecamere, per essere ora sanzionato e punito”. Così una nota congiunta del Vice Sindaco e Assessore alla Polizia Locale, Riccardo Ferri, e dell’Assessore all’Ambiente, rifiuti e decoro urbano, Alessandro Gnazi. commenta il rinvenimento di calcinacci abbandonati in un’aiuola in Piazza Santa Maria.

Cerveteri, Ferri e Gnazi, “Calcinacci in Piazza Santa Maria atto inciviltà, cittadini alleati del Comune in lotta a degrado”

“Ci preme sottolineare – sottolineano i due esponenti del PD in Giunta – come il Comune di Cerveteri, attraverso i servizi di igiene ambientale e attraverso la Polizia Locale, sia prontamente intervenuto per individuare il colpevole e rimediare al danno. E ci preme sottolineare anche che i cittadini sono i primi alleati nella lotta a questi atti incivili: il Comune, infatti, si fa carico della pulizia in un territorio molto vasto, ma quello che fa veramente la differenza è la responsabilità che ogni cittadino si assume di fronte ai rifiuti che produce, rispettando correttamente le regole del conferimento! Inoltre, quello dei cittadini è un occhio vigile sul territorio che ci aiuta, attraverso le segnalazioni e le denunce che ci pervengono, a prevenire e combattere fenomeni di degrado. Grazie a chi collabora sempre per tenere la nostra città e il nostro territorio pulito. Chi, invece, pensa di liberarsi di materiali scomodi con questi atti vergognosi, sappia che non la passerà liscia!”, concludono Ferri e Gnazi.

Il Circolo Pd di Cerveteri David Sassoli