Previsto un servizio di autobotti in via Casal dei Venti e Via dell’Acquedotto Statua
Ladispoli, venerdì 19 settembre sospensione idrica programmata
Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, venerdì 19 settembre, dalle ore 19:00 alle 05:00 di sabato 20 settembre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Ladispoli.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- quadrante Monteroni, via della Sorgente, via Casale dei Venti, via dell’Acquedotto Statua, via delle Carciofete, via dell’Olmetto, via delle Casermette, via dei Vigneti, via degli Abeti, via Procoio di Ceri, via Aurelia, via dei Monteroni e vie limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- via Casal dei Venti angolo via Amedeo Cozzi;
- via dell’Acquedotto Statua angolo via delle Carciofete.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.