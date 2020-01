Santa Marinella, venerdì 31 gennaio riapre ponte romano in Via Roma

Condividi Pin 0 Condivisioni

L’evento

Venerdì 31 gennaio alle ore 11.00 si riapre il sito archeologico del ponte romano di via Roma a Santa Marinella. Dopo anni di incuria, grazie all’iniziativa del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite in stretta collaborazione con il Museo Civico e la Multiservizi del Comune l’importante monumento è stato ripulito e reso nuovamente accessibile. Insieme al sindaco Pietro Tidei e all’assessore Stefania Stefania Nardangeli si riapre un luogo importante per la città che tutti potranno ammirare presso il bivio per il porticciolo poco prima di piazza Civitavecchia. Si tratta di uno dei vari ponti romani dell’antica via Aurelia conservati a Santa Marinella, risalenti al III-II secolo a.C. Un bene culturale monumentale di notevole interesse ed importanza restituito alla città, da mantenere ora fruibile con costanza nel tempo per i cittadini e i visitatori. Vi aspettiamo venerdì.

