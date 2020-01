Condividi Pin 0 Condivisioni

L’Istituto ha ricordato l’Olocausto

Ladispoli, l’Istituto Di Vittorio alla proiezione di “La stella di Andra e Tati” – Con la proiezione del cartone animato “La stella di Andra e Tati”, la storia delle sorelle Bucci, due bambine di 4 e 6 anni deportate ad Auschwitz-Birkenau, e ritrovate al termine della guerra dalla madre Mira, ricordando i numeri tatuati sulle braccia ha preso via l’incontro al Teatro Vannini per i ragazzi delle classi quinte dell’isis Di Vittorio.

“Una mattinata molto toccante – ha detto l’Assessore Francesca Lazzeri, in rappresentanza dell’amministrazione – che ha visto la partecipazione di due rappresentanti della Comunità Ebraica, la signora Liliana Fornari ed il signor Angelo Di Cave, che hanno raccontato a tutti i presenti con dovizia di particolari la loro vita di bambini in fuga durante la Guerra. Non è la prima volta che i nostri ragazzi hanno l’opportunità di ascoltare la Storia dai suoi protagonisti: molti sono stati i racconti che ci ha lasciato Alberto Sed, deceduto lo scorso anno, nei tanti incontri avuti con gli studenti della nostra città.”

