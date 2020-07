Condividi Pin 4 Condivisioni

La consigliera Chegia: ”Per la prima volta in tre anni sarà dura rimanere professionali, ma cercheremo di tener vivo il ricordo di Marco”

Santa Marinella, torna Delittammare: ospiti Marina e Valerio con ‘Mio figlio Marco’

Di Beatrice Pucci

Santa Marinella si prepara alla terza edizione di Delittammare, la rassegna letteraria nata nel 2018 da un’idea di Paolo Tagliaferri, curata e organizzata anche dal consigliere delegato al Centro Storico, Maura Chegia e che domani, sabato 18 luglio 2020, aprirà la stagione estiva con l’emozionante presentazione del libro ‘Mio figlio Marco’.

Un incontro che vedrà la presenza dei genitori di Marco Vannini, Marina e Valerio, accompagnati dal giornalista e scrittore Mauro Valentini, ospite già dalla prima edizione nel 2018.

“Racconteremo la storia della famiglia, dall’incontro dei due genitori per poi arrivare alla nascita del figlio Marco, fino alla tragica conclusione della sua vita – ha anticipato la consigliera Chegia – Per la prima volta in tre anni sarà dura rimanere professionali, solo leggendo alcuni passaggi del libro, sarà difficile non commuoversi. Ma cercheremo di tener vivo il ricordo di Marco”.

Ha poi concluso la consigliera: “Credo che le istituzioni debbano schierarsi quando è netta la sensazione che qualcosa non stia andando nella giusta direzione, quando c’è qualcosa di sbagliato, quando sembra esserci una “falla” e la giustizia non sembra fare il suo corso, anche se questo non servirà a riportare Marco tra noi”.

Appuntamento da non perdere, domani alle ore 18 in Piazza Trieste.

Trailer Mio figlio Marco per Santa Marinella Vi aspettiamo in piazza Trieste a Santa Marinella. Alle 18 del 18 luglio. Con Marina e Valerio per parlare del libro. E di Marco. Gepostet von Mauro Valentini Autore am Dienstag, 14. Juli 2020