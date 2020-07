Condividi Pin 6 Condivisioni

Non si registrano feriti o persone coinvolte. Sul posto i VVF

Paura in città: spazzatrice divorata dalle fiamme

Paura a Roma nel pomeriggio di oggi, in via Delia 52, una spazzatrice Ama avrebbe infatti preso fuoco all’improvviso.

Paura in città: spazzatrice divorata dalle fiamme

Intervenuta immediatamente la squadra dei Vigili del Fuoco Tuscolano 2 (12A) con autobotte (Ab10).

Non ancora chiare le cause dell’incendio, ma del mezzo Ama non rimane più nulla, è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Nell’incendio, fortunatamente, non vi sono stati feriti ed anzi, alcuna persona è rimasta coinvolta.