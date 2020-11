Share Pin 14 Condivisioni

Dopo la tentata occupazione della ex Colonia San Pio X il Sindaco scriverà agli enti preposti, ma lancia dure critiche

Santa Marinella, Tidei solleciterà Ater e Arsial per le case popolari –

Pietro Tidei torna sulla questione delle case popolari, dopo la vicenda dell’occupazione dell’ex colonia San Pio X avvenuta pochi giorni fa.

Il Sindaco tornerà a sollecitare agli enti preposti l’avvio dell’iter per la costruzione delle case popolari che servono a Santa Marinella: Ater, Regione Lazio e Arsial.

Tidei ricorda il protocollo d’intenti stipulato con Arsial e Ater per l’edificazione di quattro palazzine in Via delle Colonie.

“A questo punto non mi resta che spronare ancora i due Enti affinché portino a compimento questa importante opera”.

Il Sindaco sottolinea come l’attuale giunta sia stata la prima a stilare una graduatoria, in base alle informative dei servizi sociali

In base alla graduatoria un appartamento in Via Carducci sta essere assegnato.

Sulle polemiche dei giorni scorsi sorte attorno all’occupazione del San Pio X, Tidei sottolinea come nella graduatoria siano presenti effettivamente molte famiglie extracomunitarie, cioè i cui membri non sono cittadini dell’Unione Europea.

Tidei specifica che “gli alloggi verranno consegnati solo a quanti ne hanno fatto richiesta e posseggono i requisiti per averne diritto senza discriminazione alcuna”.

Il Sindaco ha poi con durezza criticato la tentata occupazione dell’immobile privato lungo la Via Aurelia.

Coloro che hanno tentato l’azione di occupazione sono state denunciate da parte dei proprietari dell’immobile alle autorità competenti, spiega Tidei.

Il rischio è la cancellazione dalla graduatoria per le case popolari, e nel caso di cittadini non italiani, la revoca del permesso di soggiorno.

“Sono sorpreso – conclude il Sindaco – di vedere che si pensa con l’illegalità di cercare di ottenere cose usurpando i diritti degli altri o solo per avere un’ipotesi di visibilità”.