Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo scontro col consigliere di opposizione sullo stato di legalità dopo il caso Fronti

Santa Marinella. Tidei risponde a “l’ennesimo prolisso post di Settanni” –

Pietro Tidei non perde tempo nel rispondere, punto per punto, al consigliere d’opposizione Francesco Settanni dopo un post di quest’ultimo che punta il dito contro l’amministrazione santamarinellese

“Leggo su facebook, l’ennesimo lunghissimo e prolisso post del consigliere Settanni – esordisce il sindaco di Santa Marinella – che con il suo solito aggressivo e violento modo cerca di confondere i lettori con pezzi di verità rimescolate nello stesso fango che produce”.

Il risposta al consigliere pentastellato, Tidei spiega come Fabrizio Fronti per una vicenda accaduta anni fa e per fatti estranei a questa amministrazione, ha ricevuto una condanna in primo grado, questo non l’ha reso né incandidabile né ineleggibile.

Sottolinea il sindaco come “difatti tutta la documentazione , che ricordo al consigliere è composta anche del certificato penale portata al vaglio dell’ufficio elettorale (IL TUTTO SOTTO IL PERIODO DI COMMISSARIAMENTO DEL PREFETTO DOTT.SSA CAPORALE) è stata riconosciuta a norma di legge perfettamente in regola”.

Tidei poi specifica sia che la proclamazione dell’elezione non la fa il sindaco, sia che l’accettazione del consigliere Fronti è perfettamente regolare in quanto nessun altro accadimento è intercorso nel frattempo.

Il sindaco di Santa Marinella fa notare anche che le decisioni dei prefetti, la dottoressa Pantalone ai tempi delle elezioni, e il dottor Piantedosi, oggi, sono state prese nell’ambito della discrezionalità riconosciuta loro dalla legge.

“Non lo ha fatto – aggiunge – né leggendo Etrurianews, né per la sua richiesta di accesso agli atti per avere copia dell’accettazione di Fronti”.

Tidei calca sulla questione: mai il Consiglio è rimasto in uno stato di violazione della legalità.

E aggiunge: “Non mi risulta alcuna vicenda giudiziaria di un altro consigliere (a proposito con l’articolo indeterminativo maschile l’apostrofo non va messo)”, ma attenderà che Settanni gliene dia notizia

“In quanto – prosegue – fare vigliacche illazioni e poi nascondersi dietro comportamenti omertosi sarebbe veramente da persone squallide e miserabili, cosa che non credo lei sia”.

“Aspetto con ansia la sua dettagliata ricostruzione di questa ulteriore vicenda che sarà mia cura portare all’attenzione della Procura con tutte le conseguenze che ciò comporta o per chi ne è autore o per chi ne millanta” – conclude Tidei.