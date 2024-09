Santa Marinella, Tidei revoca l’incarico a Gaetani: nuovo Vicesindaco è Roberto Amanati –

L’assessore Andrea Amanati ricopre da oggi la carica di Vice sindaco di Santa Marinella. Questa mattina il sindaco Pietro Tidei ritenendo che fossero venuti meno i rapporti fiduciari con il gruppo consiliare di Noi Moderati ha proceduto alla revoca dell’incarico nei confronti di Roberta Gaetani ed ha firmato un nuovo decreto di nomina per l’attuale assessore ai lavori pubblici e polizia locale Andrea Amanati. “Premetto che un ’avvicendamento ai vertici della Giunta Municipale – afferma Tidei – era stato già previsto e concordato lo scorso anno subito dopo le elezioni amministrative quando i cittadini ci avevano riconfermato al primo turno alla guida della città. Si è però reso necessario provvedere quanto prima alla sostituzione della vice sindaca Gaetani che era espressione delle consigliere Patrizia Befani e Patrizia Ricci, anche per ridare nuovo slancio all’ attività amministrativa assegnando ruoli chiave a persone realmente motivate presenti e impegnate. Al contrario, in oltre sei anni di presenza in consiglio comunale in particolare dalla consigliera Befani non si ricordano proposte progettuali di alcun tipo. Inoltre nelle ultime settimane, il gruppo consiliare di Noi Moderati ha assunto un atteggiamento incomprensibile finalizzato solo ad osteggiare l’operato dell’amministrazione dimostrando, palesemente di non volere il bene della collettività, forse per perseguire altri interessi. Ma questo non è tollerabile, come non è consentito fare illazioni sulla legittimità e trasparenza dell’amministrazione comunale. La scelta è ricaduta sull’assessore Andrea Amanati, persona perbene che andava sicuramente premiata per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni, per la sua efficienza nei diversi settori di competenza. Nei prossimi giorni per l’esattezza lunedì 16 settembre ho già convocato un nuovo incontro con i consiglieri di maggioranza per una democratica e collegiale disamina delle ultime vicende per giungere in maniera assolutamente condivisa alla nomina di un assessore donna e alla eventuale ridistribuzione di alcuni incarichi e deleghe. Questo sempre nell’ottica di ottimizzare le attività amministrative e portare a compimento il programma elettorale e i tanti progetti che stanno mutando, progressivamente, il volto di questa città”. Il sindaco Tidei per la gravità di alcune affermazioni riportate in un comunicato stampa firmato dalle consigliere Befani e Ricci e dal suo estensore Cristiano Degni ogni pomeriggio tramite il suo legale di fiducia presenterà querela per diffamazione per i contenuti falsi e lesivi dell’ immagine dell’amministrazione comunale e dei suoi componenti.

Il sindaco Avv. Pietro Tidei