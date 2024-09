Cerveteri, scontro tra due SUV in Viale Manzoni. Ramazzotti: “Necessari i dissuasori e rivedere la viabilità” –

Pochi istanti fa, intorno alle ore 15, un incidente stradale è avvenuto a Cerveteri lungo Viale Manzoni. Fortunatamente l’impatto, avvenuto tra due SUV, non ha prodotto feriti.

A riportare la notizia è stato il Consigliere Comunale Lamberto Ramazzotti, che in post pubblicato sul proprio profilo Facebook ha successivamente affermato: “… Solo grazie alla fortuna non è avvenuta una tragedia. Ancora una volta, Dissuaori no!, va chiusa l’apertura di via BATTILOCCHIO SU VIALE MANZONI, prima o poi può succedere il peggio. Fare questi interventi non costa niente, solo un po’ di attenzione ed amore.”