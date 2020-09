Share Pin 7 Condivisioni

La risposta alla ventilata crisi in atto dell'amministrazione ventilata su un canale Telegram

Santa Marinella. Tidei: "Macchina del fango contro l'amministrazione"

Un comunicato di fuoco quello di oggi, per smentire una notizia che gira in un canale Telegram che parla della politica e della cronaca di Santa Marinella.

La questione è la presunta crisi interna all’amministrazione del Comune di Santa Marinella.

“Quando non si possono criticare le azioni si mette in moto la macchina della menzogna e si inventano casi che non esistono” – così esordisce il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei.

“Una sequela di fandonie e desideri di crisi amministrative che purtroppo per loro non esistono né si intravedono” – prosegue riferendosi agli iscritti del gruppo Telegram.

“L’ultima panzana – dichiara Tidei – è una ipotetica dichiarazione di crisi espressa durante una trasmissione radio che chiunque abbia la pazienza e la voglia di riascoltare non troverà”.

E ancora “esiste anche la dignità del silenzio, anzi l’oblio potrebbe essere anche più producente per i mandanti di questi ‘articoli’”.

Il comunicato prosegue sottolineando come chi si cela dietro i nickname partecipanti al gruppo Telegram non si sia mai palesato per criticare la passata amministrazione soprattutto per casi come quelli della piscina comunale o dell’assenza dei certificati di idoneità statica delle scuole.

“Dove era “Ciro Paziente” quando sui canali RAI andava in onda la certificazione del fallimento dell’edilizia scolastica o quando si distruggeva un campo comunale che era stato per anni cornice di tornei calcistici nazionali o ancora quando si teneva inagibile per lustri un palazzetto dello sport”?

Una colorita frecciata alla possibile connivenza tra gli autori dei post Telegram e la passata amministrazione viene lanciata dal comunicato che si conclude con una dichiarazione di sostegno all’amministrazione Tidei da parte di Maura Chegia.

“La consigliera Maura Chegia e tutta la maggioranza confermano la fiducia al Sindaco Tidei.

Pur con sensibilità e esperienze diverse – dichiara – perseguiamo l’unico obiettivo che ci ha portati al governo della città. Stiamo risollevando e facendo rinascere questa città lasciata in macerie dall’amministrazione Bacheca” – conclude.