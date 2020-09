Share Pin 19 Condivisioni

Furti in zona Borgo San Martino, falso allarme. Bucchi (CdZ): “Sbagliato diffondere notizie che possono creare allarmismi”

Falso allarme quello di ieri relativo ad alcuni furti avvenuti nella zona di Borgo San Martino.

Risulterebbero, infatti, infondate le informazioni circolate con insistenza che segnalavano furti in varie vie della frazione Cerveterana.

“Quanto sopra, scaturisce da un confronto avvenuto in data odierna tra Il Comitato di zona di Borgo San Martino e le forze dell’ordine presenti nel territorio. Allo stato attuale, infatti, non risulterebbero presentate denunce di furto in abitazioni dal 25 agosto ad oggi”.

Così Luigino Bucchi Presidente del CDZ di Borgo San Martino che invita tutti ad “abbassare i toni nonostante la paura di essere potenziali obbiettivi di malviventi e a non diffondere notizie che possono causare reazioni incontrollate tra normali cittadini. Già da alcuni giorni – ha proseguito Bucchi – la zona è monitorata h24 da un consistente numero di militari delle forze dell’ordine e da militari giunti dal Reggimento “Lazio” che ringraziamo per il lavoro di prevenzione e repressione che stanno svolgendo sul territorio a beneficio di tutti”.