“Si sta lavorando solo per creare una fase di rilancio e sviluppo della città”

Santa Marinella, Tidei: “Larghe intese non campagna acquisti”

“Si sta lavorando solo per creare in questa fondamentale fase di rilancio e sviluppo della città, finalmente uscita dal default, una maggioranza la più ampia e la più coesa possibile”.

A parlare è il sindaco della città Pietro Tidei che aggiunge: “Non è certo il tempo delle inutili chiacchiere o delle illazioni. Ed è per questo motivo che in più occasioni ho tenuto solo a precisare che sarebbe bello poter varare un progetto condiviso con tutte le forze sane di questa città, sia che si tratti di movimenti che di sigle politiche, purché desiderosi di voler dare il proprio contributo per il bene della collettività. Ci tengo anche a ribadire che, fino a quanto momento contrariamente a quanto apparso anche negli ultimi giorni su taluni organi di stampa non è stato mai fatto nessun nome su possibili (per qualcuno paventate) entrate in maggioranza di esponenti del centro destra o di altre partiti.

Vero invece che si potrà procedere, a breve a una verifica di maggioranza per valutare se i singoli componenti della squadra di governo cittadino abbiano raggiunto i loro obiettivi programmatici e nel caso intervenire per ottimizzare la distribuzione di incarichi e deleghe e traghettare cosi Santa Marinella verso quella che ho già avuto modo di dire dovrà essere una fase di rinascita che fa seguito anche al non facile risanamento dei conti pubblici che ci ha visto impegnati in questi primi due anni di amministrazione segnata dalla pandemia che ha reso tutto più difficile. Nonostante questo abbiamo raggiunto il primo traguardo, ovvero la fine del dissesto ora non resta che lavorare anche per mettere a frutto i tanti finanzianti ottenuti, oltre 10 milioni di euro e cambiare il volto della città”.