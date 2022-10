Santa Marinella, Tidei: “Grande partecipazione all’incontro coi cittadini al Parco dei Tulipani”

Una grande affluenza di persone ha preso parte ieri al secondo ‘Incontro fuori dal Comune’, organizzato dal sindaco Pietro Tidei e dalla consigliera delegata al Patrimonio e alla Viabilità Patrizia Befani, nella cornice del Parco dei Tulipani. Presenti all’iniziativa anche l’Assessore all’Urbanistica Roberta Gaetani, il vicesindaco delegato ai Lavori Pubblici Gino Vinaccia, l’arch. Dott. Ermanno Mencarelli, il Generale Leonardo Rotondi il dirigente della Santa Marinella Servizi e il rappresentante della società Gesam. Ad aprire il dibattito il sindaco Pietro Tidei che ha salutato una ricca platea di persone, tra loro non solo residenti del quartiere Fiori, anche di altre zone del territorio, di Santa Severa e di Roma, facendo un quadro generale sui numerosi interventi che prossimamente saranno realizzati sul territorio comunale e quelli fino ad oggi eseguiti. “Santa Marinella sta cambiando volto – afferma Tidei – In questi mesi di duro lavoro abbiamo ridato alla Perla quello che purtroppo le era stato tolto, pensando ad una Città dello Sport da realizzare al centro del paese con tutte le discipline e una grande e nuova piscina comunale per la quale in questi giorni è iniziato il primo stralcio dei lavori. Abbiamo pensato alla salute dei nostri cittadini e grazie alla collaborazione con la Asl Roma 4 faremo sorgere nella vecchia sede comunale in via Aurelia 455 un Ospedale e in via Libertà una Casa della Salute. Inoltre la vecchia piscina ora abbandonata dal tempo, sulla via Aurelia, sarà la sede nazionale della danza, un altro importante progetto che farà di Santa Marinella un fiore all’occhiello per tutti gli sportivi. Appena insediati – spiega il primo cittadino – abbiamo trovato un comune in dissesto finanziario e con l’impegno di tutti noi è stato possibile tornare a far sorgere questa città. Abbiamo detto che la Perla si sarebbe arricchita di aree verdi e così è stato fatto. Negli ultimi giorni è stato avviato il cantiere al Green Park che diventerà centro per lo sport e per le famiglie, senza dimenticare il Parco Saffi, rimesso a nuovo, con un’area riservata ai cani e il prossimo parco pubblico che sarà realizzato nel quartiere della Quartaccia. Dopo oltre 70 anni il Comune di Santa Marinella ha una sede comunale e grazie all’acquisto del complesso della Congregazione delle Suore Benedettine possiamo disporre di tutti i servizi in un unico punto, su via Cicerone 25 e avere finalmente lo spazio per realizzare un teatro, un cinema ed una sala musicale” ha proseguito il sindaco Tidei con tutte le opere importanti che sono state realizzate in questi anni per lo svago, per lo sport, per il benessere e soprattutto per la salute, aggiungendo che il territorio diventa Città Metropolitana vera e propria, compiendo un grande passo in avanti anche sul piano del trasporto pubblico, grazie alla collaborazione con Ferrovie dello Stato, il Governo e la Regione Lazio. Tutti fatti progettati con tanto impegno e realizzati con determinazione, grazie ai fondi regionali del Pnrr. Ad intervenire al Parco dei Tulipani anche la consigliera Patrizia Befani che ha ringraziato la grande folla di cittadini che sta apprezzando l’operato dell’amministrazione: “Abbiamo avuto l’occasione di raccogliere tutte le informazioni utili per poter procedere serenamente e con determinazione portare a casa ulteriori risultati, questa volta grazie all’importante collaborazione di chi vive, risiede e sceglie di trascorrere la propria estate in questa Città”. Conclude il Sindaco Pietro Tidei: “Siamo felici di aver ricevuto tanto affetto e partecipazione da parte dei cittadini che ancora oggi ringraziano il lavoro svolto da questa amministrazione che con i fatti ha dimostrato di raggiungere risultati. Oltre ai numerosi apprezzamenti abbiamo ricevuto anche qualche suggerimento per migliorare la vita dei cittadini e li ringraziamo per questo. Soltanto insieme possiamo continuare a collaborare per l’amore della nostra Città”.

La nota del Sindaco Avv. Pietro Tidei