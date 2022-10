Il sindaco: “Stiamo progressivamente raggiungendo tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e solo e sempre nell’interesse della popolazione“

Santa Marinella, Tidei: “Firmato l’atto d’acquisto della nuova Casa Comunale”

“Una giornata di festa ma anche un’importante, ma di sicuro non l’unico, traguardo raggiunto da questa amministrazione comunale”.

Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei subito aver apposto la sua firma sull’atto di compravendita del vasto complesso immobiliare di via Cicerone 25 che ospita la sede municipale, e che da oggi è ufficialmente parte del patrimonio comunale.

Un evento storico, di grande rilevanza per tutta la cittadinanza, tanto che ho voluto che la stipula dell’atto avvenuta alla presenza del notaio Tarsia di Belmonte si svolgesse pubblicamente all’interno della sala consiliare.

Siamo orgogliosi di aver dato finalmente dopo oltre 70 anni di attesa alla città una sede comunale più che dignitosa con una Sala Consiliare, uffici allestiti in stanze moderne, ciascuna dotata di un bagno, con un ampio parco esterno e un parcheggio e con numerosi locali dove in futuro troveranno spazio anche l’anagrafe, la sede della Santa Marinella Servizi, il settore tecnico e i lavori pubblici. Un risultato che assume una valenza ancora maggiore poiché è stato raggiunto da un comune che solo quattro anni fa era stato definito fallito.

Di solito agli enti e alla società in dissesto vengono pignorati i beni. Noi invece con una gestione davvero efficiente ed oculata delle finanze siamo riusciti ad acquistare oggi un immobile del valore di circa tre milioni e cento euro, cifra anche inferiore anche alla sua valutazione di mercato, tanto che possiamo ben dire di aver fatto un vero affare, ma sono qui ad annunciare anche un’altra importante novità; chiederemo subito un nuovo finanziamento per realizzare, nei locali sottostanti la sede municipale, un teatro.

Santa Marinella avrà dunque anche la sua sala teatrale e cinematografica.

All’intervento del primo cittadino ha fatto seguito quello dell’assessora all’urbanistica avv. Roberta Gaetani. “Sono orgogliosissima ma anche emozionata perché ricordo ancora che subito dopo la mia nomina in giunta il sindaco mi affidò come primo incarico anche in virtù della mia professione di avvocato di seguire tutti gli iter amministrativi e legali che oggi ci hanno portato alla firma di questo atto, vorrei ringraziare non solo il sindaco Tidei e l’intera maggioranza ma anche e soprattutto i funzionari comunali dei settori tecnici e urbanistici e finanziari che ciascuno per le loro competenze hanno permesso di arrivare oggi a questo traguardo ma non vorrei dimenticare nemmeno tutti gli operai della Santa Marinella Servizi che nell’agosto del 2020 , in piena emergenza Covid hanno lavorato incessantemente per compiere il trasloco e trasferire in questa nuova sede tutti gli uffici comunali. Anche a loro va il mio più sincero ringraziamento”.