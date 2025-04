Santa Marinella, Tidei: “Fiorelli, che Disastro! I Suoi lo Scaricano? Tenta la Fuga!” –

Questo Fiorelli… un disastro totale! Si accorge che i suoi lo stanno abbandonando? Beh, forse perché è un perdente! Un vero perdente! Provare a far rinviare il consiglio? Patetico!

La sua nota farneticante… piena di cavilli procedurali senza senso. Una scusa precotta per coprire la sua ennesima sconfitta lunedì prossimo.

Quindi tutti in consiglio o collegati in streaming. Va in onda in mondovisione: Fiorelli la fuga infinita..

Nel merito sulla sua mozione di sfiducia e sul regolamento il Presidente Minghella lo ha asfaltato! Distrutto! Non aveva la minima idea di cosa stesse parlando. Alla fine a Fiorelli resta come al solito un pugno di mosche.

E quella foto! Ah, la foto! Un’altra bufala di Fiorelli!

Cerca di far credere che l’opposizione sia unita? Ma per favore! È rimasto solo con quella vecchia foto…del pranzo di Natale.

Triste! Molto triste!

Quindi Fiorelli, smettila di perdere tempo e di inventare alibi per lunedì….

Ci vediamo al tuo prossimo fallimento.

Pietro Tidei

Sindaco di Santa Marinella