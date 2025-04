Santa Marinella, Marino: “Passeggiata a mare, serve un intervento urgente, non solo promesse future” –

Il deterioramento visibile della passeggiata a mare di Santa Marinella, in particolare delle cabine sottostanti che ne costituiscono il supporto, impone una riflessione seria e un’azione immediata da parte dell’amministrazione comunale.

Dispiace constatare che l’amministrazione abbia deciso di scaricare il problema sul futuro gestore privato, affidando la sistemazione dell’area a un project financing legato alla gara per lo stabilimento balneare. Una scelta che, ancora una volta, rinuncia a un intervento pubblico diretto su un’infrastruttura essenziale per la città.

Eppure, le alternative c’erano:

Si poteva intervenire richiedendo fondi del PNRR, come ha fatto il Comune di Lamezia Terme per un intervento simile;

Oppure si poteva destinare parte degli introiti derivanti da una gestione diretta dello stabilimento balneare, tramite il Comune o una società municipalizzata, garantendo così risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria della passeggiata.

Invece si è scelto ancora una volta di non scegliere, di rinviare e affidare a terzi la responsabilità su una questione di sicurezza pubblica. Ma la sicurezza dei cittadini e dei turisti viene prima di ogni bando o strategia politica. È necessario verificare immediatamente la tenuta della struttura e, se necessario, avviare interventi urgenti di messa in sicurezza, prima che una situazione trascurata degeneri in un episodio grave.

La lista civica Io Amo Santa Marinella ribadisce che la cura ordinaria della città deve essere una priorità:

meno cerimonie, più manutenzioni; meno promesse, più responsabilità.

Stefano Marino

Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”