Santa Marinella, Tidei: “Città interamente videosorvegliata”

“Il Comune di Santa Marinella ha ottenuto un finanziamento di euro 250.000 per l’ordine e la sicurezza pubblica, grazie ad un efficiente progetto redatto da seri professionisti presentato per ricevere un implemento di 56 telecamere di videosorveglianza e di videolettori targa, per prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità sul territorio comunale. Un progetto molto importante – spiega il sindaco Pietro Tidei – in quanto Santa Marinella è il primo Comune, dei tanti partecipanti, ad essere stato finanziato con l’importo maggiore di tutti e soprattutto senza alcuna osservazione da parte della Prefettura. Un risultato che riteniamo sia molto importante e per questo, un particolare ringraziamento va al consigliere Andrea Amanati per aver seguito fin dall’inizio il corso della progettazione e per aver fatto redigere il progetto da seri professionisti, alla comandante della polizia locale dott.ssa Keti Marinangeli e all’ing. Giuseppe Di Bennardo.

Con un valore di 250 mila euro sarà coperto l’intero territorio comunale con telecamere e fototrappole sia a Santa Marinella che a Santa Severa anche in quei tratti della città dove attualmente non è presente alcun dispositivo. Potremmo così finalmente costruire una rete capillare di osservazione e controllo su tutto il territorio ed avere una città ancora più sicura. In questo modo non potranno più sfuggire coloro che abbandonano i rifiuti, che commettono furti o che danneggiano beni comuni e in modo particolare fondamentale sarà la lettura delle targhe delle auto, in quanto immortaleranno chi non è in regola con le proprie assicurazioni. Avremo quindi un nuovo modo di visionare il nostro territorio grazie al progetto approvato con grande apprezzamento da parte dei funzionari della Prefettura. Oggi possiamo dire che a partire dal prossimo anno Santa Marinella sarà una città interamente videosorvegliata dove il corpo di polizia locale potrà effettivamente tenere sotto controllo le nostre piazze, le nostre vie e le nostre strade. Sono molto soddisfatto – conclude Tidei – per tale risultato in quanto corona lo sforzo compiuto in questi anni da questa amministrazione”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei