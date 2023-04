Cerveteri avrà un’area ricettiva con camping e bungalow a due passi dal mare

Approvata delibera di Giunta, l’assessore Ferri: “Regalo di Pasqua per la città”. Il sindaco: “Lavoriamo al rilancio turistico della città”

di Riccardo Dionisi

Cerveteri avrà un’area ricettiva con camping e bungalow a pochi passi dal mare: ieri, infatti, la Giunta, all’unanimità, ha approvato la delibera 40. Si tratta di un atto storico per una città dalla forte vocazione turistica, ma ancora non dotata delle necessarie strutture ricettive idonee a sviluppare un turismo non “mordi e fuggi”.

Con la delibera, infatti, viene dato avvio all’iter per la realizzazione di un impianto produttivo di natura turistico-ricettiva in variante allo strumento urbanistico in loc. Stallonara (Via Fontana Morella). La richiesta presentata nel 2020 allo sportello produttivo del comune (SUAP) ha subito dei sostanziali aggiornamenti con un nuovo progetto arrivato quest’anno.

La richiesta è stata presentata in deroga allo strumento urbanistico vigente in quanto la zona urbanistica attualmente è classificata come area rurale/agricola dal PRG vigente mentre il progetto presentato prevede la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo prevalentemente destinato ad ospitare prefabbricati per accoglienza di turisti, spazi attrezzati per accogliere camper e tende e alcuni volumi a servizio dell’attività. Il progetto, molto ambizioso, prevede la realizzazione di un’area destinata all’installazione di 82 bungalow con capacità di ospitare un totale di 328 persone; un’area destinata alla realizzazione di 70 piazzole di sosta camper con potenziali ospiti pari a 280 persone; la realizzazione di 4 fabbricati adibiti a servizi igienici; un immobile destinato ad ospitare la reception, spazio di somministrazione, market, locali a servizio delle suddette attività ed, al piano primo dell’immobile, palestra e spazi ricreativi e la realizzazione di 2 piscine di cui una coperta con tensostruttura.

“Una giornata storica per Cerveteri – spiega l’assessore all’urbanista Riccardo Ferri – si tratta di un passo in avanti importante per la nostra città da sempre carente di strutture ricettive turistiche. La realizzazione di questo progetto, oltre a darci la possibilità di porre le basi per un turismo non mordi e fuggi, creerà non pochi posti di lavoro. Si tratta di un vero e proprio glamping ovvero di un campeggio di lusso dotato di tutti i comfort. Sarà realizzato sulla Fontana Morella a due passi dal mare. Un progetto che ci rende orgogliosi, un’idea che portiamo avanti da qualche anno – spiega l’assessore Ferri – che ha subito, nel tempo, sostanziali modifiche per renderla ancora migliore. Un gran regalo di Pasqua per la città che guarda al futuro”.

“Stiamo lavorando – spiega il sindaco Elena Gubetti – al rilancio del comparto turistico della nostra città attraverso tutti gli strumenti che sono propri di una pubblica amministrazione. Cultura e turismo devono diventare il traino di un territorio che ha una fortissima vocazione attrattiva non solo legata alla storia, all’archeologia con il suo meraviglioso Sito Unesco, ma anche ad un turismo balneare e naturalistico. Il comparto può produrre importanti ricadute sul territorio ma ci deve essere un lavoro sinergico tra amministrazione e privati che intendono far crescere la nostra offerta ricettiva attraverso interventi che dovranno essere di altissima qualità. Il nostro territorio – aggiunge – deve essere valorizzato e reso fruibile attraverso interventi che lo rispettino e in quest’ottica abbiamo riconosciuto a questa iniziativa di realizzazione di un glamping una possibilità di sviluppo sostenibile del territorio”.

Adesso l’atto andrà in conferenza dei servizi e sarà sottoposto alla valutazione di tutti gli enti preposti prima di tornare in comune per la delibera definitiva che approderà in consiglio comunale. E’ molto probabile che l’area venga inaugurata già entro il mandato dell’attuale amministrazione.

Di seguito alcuni dettagli tecnici del progetto così come riportati dagli atti presenti sull’albo pretorio del comune.

Inquadramento dell’intervento e stato dei luoghi

L’area oggetto dell’intervento è ubicata nel Comune di Cerveteri (RM), via Fontana Morella nella parte di territorio comunale che si affaccia al mare in prossimità del confine sud con il Comune di Ladispoli e confinante col perimetro della zona protetta ZPS di “Torre Flavia”.

Consiste in un lotto di terreno pianeggiante attualmente incolto e su cui risulta ubicato un immobile di natura produttiva/artigianale (capannone).

Per quanto attiene alla presenza delle urbanizzazioni primarie il luogo ne è privo in quanto trattasi di area rurale. Non è nota la natura dell’immobile attualmente esistente e che verrà ricompreso nel progetto che ne prevede presumibilmente una demolizione.

Descrizione sommaria e caratteristiche dell’intervento

L’intervento proposto consiste nell’ubicazione di un nuovo insediamento avente natura turistico-ricettiva caratterizzato dalla realizzazione di aree dedite all’ospitalità di turismo itinerante (camper), ricettività tipica di campeggio (bungalow prefabbricati) e dall’insediamento di alcune attività a servizio degli ospiti da collocarsi in nuovi immobili da erigersi (ristorante, bar, palestra ecc.) nonché l’installazione di strutture sportive quali due piscine sportive.

L’area di insediamento sarà attrezzata mediante aree di parcheggio e di spazi a verde pertinenziale. La proposta pervenuta, inoltre, prevede la realizzazione, a totale costo dei soggetti proponenti, di una pista ciclabile in terra stabilizzata larga ml 2,50 e con piantumazioni di alberi e panchine e recinzioni in legno lungo tutto il percorso, che si diparte dal limite del Comune di Ladispoli lungo la via Fontana Morella, passando perpendicolarmente lungo il confine a ridosso della Palude di Torre Flavia fino ad arrivare a collegarsi sul Viale Lungo Mare dei Navigatori con la pista ciclabile realizzata dal Comune di Cerveteri. Tale pista ciclabile sarà realizzata per una parte all’interno della proprietà pubblica A.R.S.I.A.L. e, per una parte, all’interno delle proprietà dei proponenti.

Link all’albo pretorio: https://bit.ly/3KKHVnp